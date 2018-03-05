إيلاف من القاهرة: قررت محكمة مصرية الاثنين إخلاء سبيل مذيع التلفزيون خيري رمضان بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيها (حوالي 567 دولار) بعد اتهامه بنشر آخبار كاذبة وإهانة الشرطة، حسب ما قال محاميه.

وقال المحامي أحمد الشريف "لقد خرج موكلي من الحبس بقرار من قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة ونحن في طريقنا للنيابة لانهاء إجراءات إخلاء السبيل واستكمال التحقيقات بشأن التهم الموجهة".

وكانت النيابة العامة قررت مساء الأحد حبس رمضان احتياطيا أربعة أيام لاتهامه باهانة الشرطة بعد أن تحدث عن ضعف رواتب ضباط الشرطة في برنامجه.

وأوضح الشريف أن رمضان لم يكن هو مصدر الخبر وانما "كان ناقلا له فقط"، مما ينفي عنه تهمة نشر الاخبار الكاذبة.

ويأتي هذا القرار بعد بضعة أيام من تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس وسائل الاعلام من السماح بـ"الإساءة للجيش" معتبرًا أن هذا يوازي "الخيانة العظمى" في وقت تقوم القوات المصرية بعملية شاملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية خصوصا في سيناء.

كما يأتي بعد إعلان النائب العام المصري الاربعاء في بيان ان "اجراءات جنائية" ستتخذ ضد وسائل الاعلام في حال نشر "اخبار كاذبة" .

وكانت التحقيقات بدأت مع خيري رمضان السبت وتقرر احتجازه لـ 24 ساعة قبل ان تستكمل النيابة تحقيقاتها معه الاحد وتصدر قرارها بحبسه احتياطيا اربعة ايام.

وقال رمضان في برنامجه "مصر النهارده" الاسبوع الماضي على القناة الاولى للتلفزيون الرسمي ان زوجة ضابط شرطة شكت له من ان راتب زوجها لا يكفي مصاريف المنزل ومدارس طفليها.

وانتقدت السلطات المصرية بصفة خاصة أخيرًا تقريرًا بثته قناة "بي بي سي" الانكليزية حول القمع في مصر واكدت انه يتضمن معلومات كاذبة.