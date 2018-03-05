السيسي ومحمد بن سلمان يتفقدان محور قناة السويس

في ثاني يوم من زيارته التاريخية لمصر، يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بجولة على مدينة الإسماعيلية، للإطلاع على بعض المشروعات القومية في محور قناة السويس.

إيلاف من القاهرة: وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة الإسماعيلية، يرافقه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، لتفقد بعض المشروعات القومية في محور القناة، خاصة الإسماعيلية الجديدة، ومشروع أنفاق القناة، وفندق تيوليب الفرسان.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اليوم الاثنين، بعض المشروعات القومية في مدن القناة ، وخاصة بالإسماعيلية والعين السخنة ومشروع أنفاق القناة وفندق تيوليب الفرسان.

المستثمر العربي الأكبر

كما سيقوم الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان بجولة بحرية في المجرى الملاحي الجديد للقناة، وتفقد مدينة الإسماعيلية الجديدة في شرق القناة.

في سياق متصل، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السعودية أكبر مستثمر عربي في مصر، وإن جميع المشروعات القومية تبنى بأيدٍ مصرية.

وأوضح السفير بسام راضي في تصريحات اليوم أن هناك اتفاقًا تامًا بين القاهرة والرياض في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن إرادة الشعب هي الأساس في نجاح جهود مكافحة الإرهاب.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تأتي في توقيت مهم للغاية، مضيفًا أن الشق الأساسي فيها هو الجانب الاقتصادي.

اتفاقيات تعاون

وقد بدأ ولي العهد السعودي أمس الأحد زيارة رسمية لمصر تستغرق ثلاثة أيام، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، ناقشا خلالها عددًا من القضايا الإقليمية الراهنة، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة، سعيًا إلى التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة، بما يُنهي المعاناة الإنسانية الناتجة منها، ويحفظ سيادتها وسلامتها الإقليمية، ويصون مقدرات شعوبها.

كما أكد الجانبان، مواصلة العمل معًا من أجل التصدي للتدخلات الإقليمية، ومحاولات بث الفرقة والتقسيم بين دول المنطقة، والتوحد كجبهة واحدة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرّض لها المنطقة العربية، وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له. كما شهدت فعاليات اليوم الأول للزيارة التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون بين السعودية ومصر.