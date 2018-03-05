روسيا تتهم الولايات المتحدة بمحاولة التدخل في انتخاباتها الرئاسية

تتهم وكالات المخابرات الأمريكية موسكو بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وهو ما تنفيه روسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن موسكو لديها أدلة على أن الولايات المتحدة تحاول التدخل فى الانتخابات الرئاسية الروسية، وفقا لوكالة أنباء نوفوستي الروسية.

وتجرى روسيا انتخابات رئاسية فى 18 مارس/آذار، وتُظهر استطلاعات الرأى أن الرئيس الحالي فلاديمير بوتين سيفوز بشكل مريح.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن ريابكوف قوله إن الولايات المتحدة تحاول بث الفوضى فى روسيا، وإن العقوبات الأمريكية تهدف إلى زعزعة استقرار روسيا.

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وتتهم وكالات المخابرات الأمريكية موسكو بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وهو ما تنفيه روسيا. وتعرضت موسكو لعقوبات أمريكية جديدة نتيجة لذلك.