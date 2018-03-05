غواتيمالا تعلن نقل سفارتها الى القدس في مايو

واشنطن: أعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس أن بلاده ستنقل سفارتها لدى اسرائيل من تل أبيب الى القدس في شهر مايو، بعد يومين من نقل السفارة الأميركية.

وصرّح موراليس الأحد من واشنطن أثناء المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية الاسرائيلية (ايباك) اكبر لوبي داعم للدولة العبرية في الولايات المتحدة، "بناء على تعليماتي وبعد يومين من نقل الولايات المتحدة سفارتها، ستنقل غواتيمالا سفارتها الى القدس بشكل دائم".

وتابع "أريد أن أشكر الرئيس (الاميركي دونالد) ترمب لانه ارشدنا الى الطريق"، مضيفا "هذا القرار يثبت دعم وتضامن غواتيمالا المستمرين للشعب الاسرائيلي" مضيفا "أنا متأكد أن عددا كبيرا من الدول سيسلك طريقنا".

وكان رئيس غواتيمالا جيمي موراليس أعلن في 25 ديسمبر، أن بلاده ستنقل سفارتها في اسرائيل من تل أبيب الى القدس، لتصبح بذلك غواتيمالا اول بلد في العالم يحذو حذو الولايات المتحدة.

وفي السادس من ديسمبر، أعلن ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الاميركية اليها. ومن المتوقع افتتاح السفارة الأميركية الجديدة في 14 أيار/مايو، في الذكرى السنوية ال70 لانشاء اسرائيل.

وصوتت 128 دولة من من اصل 193 من أعضاء الهيئة العامة للأمم المتحدة، على الابقاء على التوافق الدولي بشأن القدس الذي يؤكد ان وضع المدينة لا يمكن ان يتقرر الا عبر مفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين، من بينها دول حليفة للولايات المتحدة مثل فرنسا وبريطانيا. فيما أعلنت سبع دول صغيرة من بينها غواتيمالا وهندوراس، تأييدها للولايات المتحدة واسرائيل.

ورحّب عمانوئيل نحشون احد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية باعلان موراليس. وكتب في تغريدة على حسابه على موقع تويتر "قرار نقل سفارتكم قريبا الى القدس، جريء وذو رؤية" مضيفا "نحن مسرورون لاستقبالكم في عاصمتنا العزيزة الأبدية".

واحتلت اسرائيل القدس الشرقية عام 1967، واعلنتها عاصمتها الابدية والموحدة في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة. ويرغب الفلسطينيون في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

