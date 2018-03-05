زعيم حركة النجوم الخمس يؤكد حقه في تشكيل حكومة في إيطاليا

روما: أكد الرئيس السياسي لحركة "النجوم الخمس" لويجي دي مايو الاثنين حقه في تشكيل حكومة بعدما اصبحت حركته الحزب الاول في ايطاليا بموجب النتائج التي حققتها في الانتخابات التشريعية.

وقال دي مايو البالغ من العمر 31 عاما في مؤتمر صحافي في روما "لدينا مسؤولية تشكيل حكومة" مضيفا "نحن قوة سياسية تمثل البلاد باسرها وهو ما لا يمكنني قوله عن تنظيمات اخرى". وتابع "هذا الامر يقودنا بشكل حتمي نحو تشكيل حكومة البلاد".

وكان زعيم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف ماتيو سالفيني اعتبر الاثنين ان التحالف اليميني الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الإيطالية الاحد بحصوله على 37% من الاصوات، "لديه الحق والواجب في الحكم" مبديا استعداده لترؤس الحكومة المقبلة.

وبحسب النتائج الجزئية، فإن التحالف المؤلف من حزب "فورزا إيطاليا" برئاسة سيلفيو برلوسكوني وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني (يمين متطرف) وحزب "فراتيلي ديتاليا" (أشقاء إيطاليا) الصغير، حصل على حوالى 37% من الأصوات.

لكن مع التدقيق في توزيع الأصوات داخل هذا التحالف، يتبين أن حزب سالفيني المشكك في الاتحاد الأوروبي والمعادي للهجرة والقريب من حزب الجبهة الوطنية الفرنسي، هو الذي يتصدر، ما قد يرغم رئيس الحكومة السابق الملياردير على الانضواء تحت راية حليفه الشاب في حال تسنى للائتلاف تشكيل حكومة.

غير أن مثل هذا الاحتمال يصطدم بالاختراق التاريخي الذي حققته "حركة النجوم الخمس" المعادية لهيئات الحكم والتي باتت الحزب الأول في البلاد مع تحقيقها نتيجة تخطت 31% بحسب النتائج المؤقتة.