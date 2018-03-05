كوربي... عاصمة انكلترا بعدد الانتحارات

لندن: كشفت أرقام رسمية للوفيات عن عاصمة انكلترا بعدد الانتحارات. وأظهرت الاحصاءات أن بلدة كوربي وسط انكلترا تتصدر سائر المدن بالانتحارات، وأن عدداً من المنتجعات الساحلية المفضلة في بريطانيا تحتل مراكز متقدمة على قائمة الانتحارات.

وتبين الأرقام ان 17.5 شخصا من بين كل 10 آلاف ينتحرون في بلدة كوربي.

وكانت المدينة الواقعة في مقاطعة نورثهامبتونشاير وسط انكلترا تضررت بانهيار صناعة الفولاذ فيها إبان الثمانينات متسبباً في تسريح آلاف من سكانها وبقائهم عاطلين عن العمل.

وبحسب أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية، فان 14277 وفاة صُنفت على انها انتحار سُجلت في المدينة خلال السنوات الثلاث الماضية. ولكن الأرقام تبين ايضاً وجود تفاوت كبير بين مناطق انكلترا التي تزيد معدلات الانتحار في بعضها ثلاث مرات على معدلاتها في البعض الآخر.

ويبدو ان المدن الساحلية تشهد أعلى معدلات الانتحار وجاءت كورنول وبلاكبول وثانيت وساوثبورت وايستبورن بين المدن العشر الأولى بعدد الانتحارات.

وتأتي هذه الأرقام بعد ان اظهر تقرير أخير أن المدن الساحلية تتسم بأعلى معدلات البطالة وأدنى مستويات الأجور في عموم انكلترا. وبحسب التقرير، فإن صانعي السياسة اكثر اهتماماً بالمناطق الغنية وان هناك فجوة متسعة بين المدن الساحلية وباقي المدن الأخرى في انكلترا.

وكانت المنطقة الثانية في انكلترا بعدد الانتحارات منطقة كيرناو التي تغطي مقاطعة كورنول بأكملها ويبلغ عدد الانتحارات فيها نحو 235 حالة أو ما يعادل 16.5 انتحارا لكل 10 آلاف من السكان.

وكانت المنطقة الأدنى بعدد الانتحارات منطقة اينفيلد شمال لندن التي سجلت 51 حالة انتحار في السنوات الثلاث الماضية أو 6.1 حالات انتحار لكل 10 آلاف شخص.

وخلال الفترة الواقعة بين 2014 و2016 زاد عدد الرجال الذين انتحروا (10765 رجلا) ثلاث مرات على عدد النساء (3512 امرأة).

اعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "ميل اونلاين". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://www.dailymail.co.uk/health/article-5454815/Shock-figures-reveal-suicide-capital-England.html