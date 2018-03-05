ولي العهد السعودي يزور كاتدرائية العباسية ويلتقي البابا

إيلاف من القاهرة: زار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مساء اليوم الاثنين، كاتدرائية العباسية في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها، حيث التقى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني.

وفي وقت سابق، استقبل الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمكتبه في مشيخة الأزهر، ولي العهد السعودي.

وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والمملكة في مجال مكافحة الإرهاب ونشر الوسطية والسلام.

وقد تزين حى الجامع الأزهر الشريف والمشهد الحسينى بصور للرئيس عبد الفتاح السيسى، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعلق الأهالى لافتات كتب عليها:"مصر والسعودية يدا واحدة، مصر و السعودية أيد واحدة ووطن واحد، مرحبا بكم فى وطنكم مصر".

دار الأوبرا

كما سيشهد ولي العهد السعودي والرئيس السيسي عرضا مسرحيا في دار الأوبرا بوسط القاهرة باسم "سلم نفسك"، الذي يهدف إلى المساهمة في تصحيح الأفكار الهدامة ومكافحة الإرهاب.

ويشهد وسط القاهرة استعدادات أمنية مكثفة، تحسباً لجولة ولي العهد التي تأتي في ثاني أيام الزيارة التي بدأت الأحد.

وكان ولي العهد السعودي والسيسي قد تفقدا في وقت سابق اليوم في عددا من المشروعات في مدينة الإسماعيلية، وقاما بجولة بحرية في قناة السويس.

كما افتتحا فندق الفرسان، وأزاح ولى العهد محمد بن سلمان الستار عن لوحة افتتاح منتجع الفرسان، واستقبل الرئيس السيسي وضيفه الأطفال بباقات من الورود احتفاء بافتتاح فندق ومنتج الفرسان بمدينة الإسماعيلية.