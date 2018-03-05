طهران: اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني الاثنين ان السبيل الوحيد لانهاء الازمة في سوريا هو دعم الحكومة السورية.

وقال روحاني اثر لقاء في طهران مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بحسب موقع الرئاسة الايرانية "ان السبيل الوحيد لانهاء الازمة السورية هو دعم الحكومة المركزية في دمشق".

وايران داعم رئيسي للرئيس السوري بشار الاسد وقد ارسلت مستشارين عسكريين و"متطوعين" يقاتلون الى جانب قوات النظام.

واضاف روحاني ان اولويات فرنسا وايران في سوريا هي نفسها لجهة القضاء على "الارهاب" ومساعدة الشعب السوري.

لكن فرنسا تندد بشدة بالحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري على الغوطة الشرقية، آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق.

وفي اتصال هاتفي الاحد، حض الرئيس ايمانويل ماكرون نظيره الايراني على ممارسة "الضغوط الضرورية" على النظام السوري لوقف هجماته على الغوطة.

وصرح لودريان للصحافيين ان المسؤولين الايرانيين ابدوا "قلقهم الكبير حيال الوضع الانساني في سوريا واعربوا عن رغبتهم في انهاء هذه الكارثة".