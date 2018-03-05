الجبير: نتوقع إبرام اتفاقات مع بريطانيا خلال زيارة ولي العهد

القاهرة: قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن المملكة تتوقع إبرام اتفاقات مع بريطانيا بشأن مجموعة من القضايا خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى لندن هذا الأسبوع.

وأبلغ الوزير الصحافيين أن خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي لا يقوض جاذبيتها باعتبارها وجهة للاستثمار، متوقعا أن ترتقي زيارة ولي العهد بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.

من جانب آخر، أكد الجبير أن الزيارة الرسمية الأولى لولي العهد السعودي إلى "جمهورية مصر العربية، تؤكد عمق العلاقات التاريخية الراسخة والوثيقة بين البلدين الشقيقين، والإرادة لنقلها لآفاق أرحب تخدم تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين".

جاء ذلك في تغريدة للجبير الذي يرافق الأمير محمد بن سلمان في هذه الزيارة المتوقع استمرارها ثلاثة أيام، حيث قال: "زيارة سمو ولي العهد الرسمية الأولى إلى جمهورية مصر العربية، تؤكد عمق العلاقات التاريخية الراسخة والوثيقة بين البلدين الشقيقين، والإرادة لنقلها لآفاق ارحب تخدم تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.. ولي العهد في القاهرة".

