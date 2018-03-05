الصين تعلق طلبا اميركيا في الامم المتحدة لفرض عقوبات اضافية على كوريا الشمالية

الامم المتحدة: علقت الصين طلبا اميركيا داخل الامم المتحدة لفرض عقوبات على 33 سفينة و27 شركة نقل بحري متهمة بمساعدة كوريا الشمالية على التهرب من العقوبات المفروضة عليها، وفقا لنص الطلب الاميركي الذي اطلعت عليه فرانس برس.

وتقدمت واشنطن بهذا الطلب في الثالث والعشرين من فبرير الماضي الى لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة، الا ان الصين "علقت" الطلب الجمعة الماضي، حسبما جاء في رسالة للجنة اطلعت عليها فرانس برس.

واوضح دبلوماسيون اميركيون انهم ينتظرون توضيحات من الصين واللجنة قبل الانتقال الى خطوات اخرى.

ووجهت الولايات المتحدة الطلب الى الامم المتحدة يوم اعلان الرئيس دونالد ترمب عن "عقوبات اكثر قساوة" على بيونغ يانغ.

وقال ترمب يومها ان الهدف من العقوبات الجديدة هو "المضي في قطع مصادر الدخل التي يستخدمها النظام لتمويل برنامجه النووي وجيشه".

وكان ترمب اتهم في السابق الصين بتسليم نفط الى كوريا الشمالية رغم العقوبات، الامر الذي رفضته بكين بشكل قاطع.