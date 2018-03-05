ترمب قد يحضر افتتاح السفارة الاميركية في القدس

واشنطن: قال الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاثنين ان العلاقات بين بلاده واسرائيل هي "افضل من اي وقت مضى" وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الابيض.

ولم يستبعد ترمب التوجه الى القدس لافتتاح السفارة الاميركية في الرابع عشر من مايو، في خطوة مثيرة للجدل تتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة اسرائيل.

وقال ترمب ردا على سؤال في حضور نتانياهو "اذا كنت قادرا ساذهب".

واضاف في المكتب البيضوي "انا فخور بهذا القرار" رغم تحذيرات عدة من الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية ونقل السفارة الاميركية اليها من تل ابيب.

وردا على سؤال عن عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، لم يدل ترمب باجابة واضحة حول موعد تقديم الخطة الاميركية في هذا الشان لكنه كرر اقتناعه بامكان حصول السلام رغم ان الاتفاق المحتمل يبقى "الاكثر صعوبة".

وقال "نبذل عملا شاقا جدا في هذا الشان واعتقد ان لدينا فرصة جيدة جدا".

واضاف "اعتقد ان الفلسطينيين يريدون العودة الى طاولة المفاوضات. اذا لم يقوموا بذلك لن يكون ثمة سلام، هذا ايضا احتمال".

من جهته، اشاد نتانياهو مجددا بقرار ترمب حول القدس مشددا على ان ايران لا تزال التهديد الرئيسي في الشرق الاوسط.

وقال ان "ايران لم تتخل عن طموحاتها النووية".

وسيعقد غداء عمل بين ترمب ونتانياهو لكنهما لن يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا.