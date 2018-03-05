جيش مالي يعزز انتشاره في وسط البلاد

موبتي: اكد رئيس الوزراء المالي سوميلو بوبي مايغا الاثنين في باماكو ان الدولة باتت "اكثر حضورا" في وسط البلاد داعيا الافرقاء السياسيين الى الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو.

وصرح مايغا للصحافيين الاجانب غداة زيارة قام بها لمنطقة سيغو (وسط) "من الواضح انه بفضل اجهزتنا الامنية فان الادارة ستعود تدريجا الى الميدان بحسب جدول زمني معروف".

واضاف ان "الدوريات تتكثف وحضور الدولة يزداد"، بعدما زار خصوصا البلدات التي هاجمها الجهاديون اخيرا.

وقالت اوساط رئيس الوزراء انه سيتوجه قبل نهاية الاسبوع الى المغرب لتعزيز التعاون الثنائي.

الى ذلك، كرر رئيس الوزراء انه سيتم احترام موعد الانتخابات.

وقال "على الناس الاستعداد للانتخابات. الدورة الاولى ستجري في 29 يوليو. يمكنني ان اعلن ان وزير الادارة تمكن مع جميع الاطراف الماليين من اقرار نصوص لتنظيم انتخابات هادئة وديموقراطية".

وكان مقاتلون على ارتباط بتنظيم القاعدة احتلوا عام 2012 غاو، كبرى مدن شمال مالي على مسافة 1200 كلم شمال شرق باماكو، قبل أن تطردهم منها عملية عسكرية فرنسية في يناير 2013.

غير أن مناطق كاملة من شمال مالي لا تزال خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية والدولية التي تتعرض بانتظام لهجمات دامية رغم توقيع اتفاق سلام في 2015 استهدف عزل الجهاديين بصورة نهائية.