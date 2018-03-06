واشنطن تدعو طالبان الى اغتنام الفرصة التي يعرضها الرئيس الافغاني

واشنطن: دعت الولايات المتحدة الاثنين حركة طالبان الى اغتنام الفرصة التي يعرضها عليهم الرئيس الافغاني أشرف غني من خلال عملية مصالحة تحفظ "كرامتهم"، بحسب الاميركيين.

وكان الرئيس الافغاني اقترح أثناء مؤتمر دولي نظم الأسبوع الماضي خطة سلام تؤدي إلى انهاء العنف والاعتراف بدور مؤسساتي لطالبان كحزب سياسي.

وسيتعين على طالبان أيضا الاعتراف بدستور 2004 الذي يحمي حقوق المرأة والاقليات، لكن الرئيس الافغاني قال انه على استعداد لتعديله.

وقالت أليس ويلز المسؤولة في الخارجية الاميركية الاثنين إثر عودتها من كابول "لقد تفاجأت (...) سمعته يقترح عملية تحترم كرامتهم، لم يقترح استسلام طالبان"، مضيفة ان المؤتمر "كان حدثا تاريخيا" على الرغم من عدم مشاركة طالبان فيه.

واضافت "ان الحكومة انصتت بانتباه لطالبان وردّت" مستجيبة لعدد من مطالبهم.

وفي رد فعل أول عبر تويتر رفض المحدث باسم طالبان الاسبوع الماضي العرض واعتبره عرض "استسلام".

لكن المسؤولة الاميركية قالت "بصراحة اظن ان طالبان فوجئت على الارجح" بالعرض الشامل "والشجاع" الذي أتى بعد هجمات جديدة دامية جدا في كابول.

وتابعت "نحن نحض بالتاكيد طالبان على أخذ العرض على مأخذ الجد"، مضيفة "ان الكرة باتت في ملعبهم".

واعتبرت مع ذلك انه مع استعداد واشنطن للقيام بدور في العملية فانه يتعين أولا ان يجري حوار بين الحكومة الافغانية وطالبان، مستبعدة على ما يبدو اي حوار مباشر بين المتمردين وواشنطن.

وحاولت حركة طالبان مرة اخرى الاسبوع الماضي تجاوز الحكومة التي تعتبرها غير شرعية ودعت الاميركيين الى "التباحث مباشرة" مع ممثليها لإنهاء أطول نزاع في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت المسؤولة الاميركية إنه "من الواضح ان طالبان لا تعترف بالحكومة الافغانية (..) لكن لا يمكننا ان نحل محل الحكومة والشعب الافغانيين".

وأضافت انه من الممكن ان تبدأ "المفاوضات بينهما ثم ياتي الاعتراف في نهاية العملية".