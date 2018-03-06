تأتي الاتفاقية في مستهل أول جولة خارجية للأمير محمد بن سلمان منذ تقلده ولاية العهد في يونيو/حزيران من العام الماضي

أنشأت المملكة العربية السعودية ومصر صندوقا مشتركا بقيمة 10 مليارات دولار، لتطوير مدينة ضخمة على مساحة تزيد عن ألف كيلومتر مربع في جنوب سيناء، خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للقاهرة.

وتأتي هذه الاتفاقية في مستهل أول جولة خارجية للأمير محمد بن سلمان منذ تقلده ولاية العهد في يونيو/حزيران من العام الماضي وقيادته حملة تطهير استهدفت النخبة الاقتصادية والسياسية في المملكة، وشهدت اعتقال عدد من كبار الأمراء ورجال الأعمال.

وتعززت علاقات مصر والسعودية مع انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر في 2014، بعد الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمصنفة كمنظمة إرهابية في كلا البلدين.

وقال مسؤول سعودي لوكالة رويترز إن الجزء الخاص بالرياض في صندوق الاستثمار المشترك سيكون نقدا للمساعدة في تطوير الجانب المصري من مشروع "نيوم" الذي كشفت السعودية النقاب عنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي كجزء من خطط لإنهاء اعتماد أكبر مُصدر للنفط في العالم على العائدات النفطية.

ويؤكد هذا الاتفاق على عمق العلاقات الاستراتيجية بين السعودية كأغنى دولة عربية، ومصر كأكبر دولة من حيث تعداد السكان.

وتؤيد مصر السعودية في حربها على الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، كما انضمت العام الماضي إلى السعودية والإمارات والبحرين في مقاطعة قطر.