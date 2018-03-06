(أرشيف) خيري رمضان اتهم بنشر معلومات من شأنها الإساءة إلى جهاز الشرطة

أصدر قاض مصري قرارا بإخلاء سبيل الإعلامي خيري رمضان بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه مصري على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في قضية اتهامه بنشر "أخبار كاذبة" ومعلومات من شأنها الإساءة إلى جهاز الشرطة.

ومثل رمضان أمام قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة للنظر في أمر تجديد حبسه احتياطيا على ذمة تحقيقات النيابة العامة، التي أمرت مساء الأحد بحبسه احتياطيا لمدة 4 أيام.

وتقدمت وزارة الداخلية ببلاغ ضد رمضان يتهمه بترويج أكاذيب ومعلومات مغلوطة من شأنها الإضرار بهيئة الشرطة وتشويه صورتها أمام المواطنين، خلال تقديمه أحد حلقات برنامجه المسائي اليومي "مصر إنهارده" الذي يذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وتناولت الفقرة محل الشكوى من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية رسالة قال المذيع إنها وردت إليه من زوجة أحد ضباط الشرطة تشكو خلالها من ضعف رواتب ضباط الشرطة وصعوبات مالية تواجه أسرهم.

وطالب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقيب الصحفيين بإطلاق سراح رمضان باعتبار أنه تقدم باعتذار لهيئة الشرطة.

ويأتي ذلك بعد أيام من قرارات قضائية بحبس صحفية ومصور وفريق إعداد فيلم وثائقي احتياطيا بعد توجيه اتهامات مماثلة بـ"ترويج أخبار كاذبة".