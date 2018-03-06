لندن: إذا كان الهاتف الذكي لا يعمل في أنفاق القطارات أو المناطق الريفية أو في بلد آخر، فإنه سيعمل في وقت قريب على سطح القمر.

إذ ستُقام شبكة للهاتف المحمول على سطح القمر بالتعاون بين شركتي فودافون ألمانيا ونوكيا للاتصالات وشركة آودي لصناعة السيارات وعلماء ومهندسين ألمان. وستتيح الشبكة لرواد الفضاء استخدام الانترنت من الجيل الرابع بتطوير جهاز لا يزيد وزنه على كيلوغرام واحد.

ومن الجائز ألا يستطيع رواد الفضاء تصفح الانترنت على القمر بالسرعة التي تتيحها تقنية واي فاي للاتصالات اللاسلكية أو بسرعة تصفحهم الشبكة العنكبوتية على سطح الأرض، ولكن شبكة الهاتف المحمول على سطح القمر ستمكنهم من البقاء على اتصال عبر مسافات شاسعة.

كما ستمكن الشبكة مركبتين تعملان على سطح القمر من الاتصال مباشرة بالأرض خلال جولاتهما الاستكشافية هناك.



وتخطط مجموعة الشركات المتعاونة في المشروع إيصال الجهاز الى القمر في عام 2019 على متن الصاروخ فالكون 9، الذي ستطلقه شركة سبيس أكس.

وقال رئيس شركة فودافون ألمانيا هانز امتسرايتر إن المشروع ينطلق من نظرة تجديدية بصورة جذرية الى تطوير البنية التحتية لشبكة الهاتف المحمول.

ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تصل فيها الانترنت الى القمر. ففي عام 2014 أوصل مهندسون من معهد ماسيشوسيتس للتكنولوجيا الانترنت الى القمر وربطه بالأرض عن طريق أشعة الليزر.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "فيوتشريزم". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://futurism.com/moon-mobile-ultra-compact-network/

