اجتماع روسي إيراني تركي حول سوريا في أستانة

موسكو: أعلنت وزارة خارجية كازاخستان الثلاثاء ان اجتماعا سيعقد بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وايران الدول الراعية لعملية أستانة للسلام في سوريا، في 16 مارس في أستانة في غياب "مراقبين أو أطراف سوريين".

وتابعت الوزارة في بيان "بحسب المعلومات التي نشرتها الدول الراعية لعملية أستانة في سوريا، يعتزم وزراء خارجية روسيا وتركيا وايران عقد لقاء في عاصمة كازاخستان في 16 مارس".

وأوضحت ان "لقاء الوزراء في أستانة مقرر بدون حضور مراقبين او اطراف سوريين"، مضيفة "بحسب معلومات وزارة الخارجية الروسية ستتم دعوة ممثل الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا".

ويأتي الاعلان عن المحادثات الجديدة في أستانة في الوقت الذي يواصل فيه النظام السوري قصفه المركز على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق.

وأوقعت حملة الغارات الجوية نحو 770 قتيلا منذ 18 فبراير الماضي.

وفي اواخر الشهر الماضي، دعا الاتحاد الاوروبي موسكو وانقرة وطهران "بصفتها راعية لعملية أستانة الى اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لوقف المعارك".

وتابعت وزارة خارجية كازاخستان ان الدول الثلاث ستتباحث خلال اللقاء في "اعمالها المستقبلية المشتركة"، مضيفة ان "المشاركين يعتزمون تحليل النتائج التي ترتبت على عامها الاول من التعاون بهدف حل النزاع في سوريا".

وترعى الدول الثلاث منذ يناير2017 محادثات في أستانا بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة، وتم التوصل في مايو إلى اتفاق لخفض التوتر يسري حالياً في أربع مناطق سورية.

وعقد اللقاء الاخير بين هذه الدول الثلاث يومي 21 و22 ديسمبر 2017 في أستانة دون تحقيق تقدم ملموس نحو حل النزاع الذي أوقع اكثر من 340 الف قتيل منذ العام 2011.

