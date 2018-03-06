إسبانيا تحذّر من حملة تسليح المغرب لجيشه

الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الثلاثاء بـ"أخبار اليوم" التي كتبت أن تقريراً أنجزته مجموعة الدراسات في الأمن الدولي بجامعة غرناطة الإسبانية، كشف أن القوات المسلحة الملكية عرفت تطوراً مهما في العقد الأخير كما ونوعا، حيث نوعت مصادر عتادها العسكري.

وكتبت الصّحيفة ذاتها أن التقرير الذي حاول تقديم صورة شاملة ومفصّلة عن الإمكانيات والقدرات العسكرية المغربية، اعتمد على تقارير دوليّة صدرت في السنوات الأخيرة، وعلى صور عبر الاقمار الصناعية لبعض المنشات العسكرية المغربية في الصحراء والوسط والشمال.

وأضافت "أخبار اليوم" أن التقرير كشف ارتفاع الواردات المغربية من السلاح في أقل من خمس سنوات، حيث وصلت سنة 2012 فقط 450 دبابة و600 مدرعة و130 مدفعاً متطوراً إلى المغرب، مشيراً إلى أن هذا التسلح الاستراتيجي بات يزعج الجار الإسباني، مشيراً إلى أن المغرب بات يملك منظومة صواريخ صينية متطوّرة تمنحه قوة دفاعية مهمة وتمكنه من التصدي لهجوم بشكل مُسبق.

قيادة الدرك تقرر تأديب ضباط كبار

"المساء" كتبت كذلك أن القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط اتخذت قرارات تأديبية في حق عدد من المسؤولين، تراوحت بين التنقيل والتوقيف، كما قامت باستدعاء مسؤولين كبار برتبة عقيد قصد الاستماع إليهم في مجالس تأديبية نظراً للأخطاء المهنيّة الَّتِي ارتكبوها.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن قرارات قيادة الدرك الملكي هَمَّت رؤساء سريات للدرك الملكي بالنيابة، تم توقيفهم عن أداء مهامهم دون اتخاذ قرار نهائي في حقهم، بالموازاة مع توجيه استدعاءات لمسؤولين عن سريات للدرك سبق أن زارتهم لجان تفتيش خاصّة.

172 مليون يورو للدار البيضاء من البنك الدولي

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"الأحداث المغربية" أنه بعد التوصل بالدفعة الأولى من قرض البنك الدولي، يوم 19 فبراير الماضي، تَم صباح الاثنين، بمقر ولاية الدار البيضاء، التفعيل الرسمي للقرض بحضور المديرة الإقليمية للبنك الدولي ومسؤولي المدينة.

وأضافت الصّحيفة أن القرض تبلغ قيمته 172 مليون سنتيم (172 ألف يورو) سيمتد على 30 سنة، ولن تشرع العاصمة الاقتصادية في سداده إلا بعد سبع سنوات، على مدة تمتد إلى 23 سنة، بنسبة فائدة 1.20 في المئة، و هي نسبة أقل بكثير من نسب الفائدة التي تحددها مؤسسات مالية وطنيّة ودولية أخرى.

وأضافت "الأحداث المغربية" أن القرض الَّذِي حصلت عليه مدينة الدار البيضاء، يهدف إلى تعزيز الحكامة والقدرات، وشؤون المدينة لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، ولتمويل المخطط الاستراتيجي لتنمية الدارالبيضاء، الذي تَم إطلاقه وإضفاء الطابع الرسمي عليه من خلال توقيع اتفاقيات أمام الملك محمد السادس في شتنبر 2014.

عصابة تنقب عن الكنوز برادار متطور مستورد من أميركا

أما "الأخبار" فكتبت أن عناصر الدرك الملكي باسفي (جنوب)، أوقفت عصابة مكونة من سبعة أشخاص، بعد محاصرتهم وهم متلبسين بالقيام بأعمال حفر وتنقيب عن كنوز ومعادن نفيسة على أرض خلاء بالجماعة القروية اثنين الغياث.

وأضافت "الأخبار" أنه جرى العثور لحظة تفتيش سيارات العصابة على خريطة بها رسوم وبيانات توثق لكنوز مدفونة مع آليات تُستعمل في الحفر، في حين كانت المفاجأة هي عثور عناصر الدرك على كاشفة كنوز ومعادن ورادار جد متطوّر.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن كاشفة الكنوز والرادار المتطور، تَم استيرادها من الولايات المتحدة وكلفتهم مبلغاً مالياً حددوه في 16 مليون سنتيم (16 ألف يورو)، وهي الآليات المتطوّرة الَّتِي تتوفّر على آخر تقنيات التنقيب عن الكنوز حتى وأن كانت على عمق يتجاوز 120 متراً.

لائحة عزل جديدة تتضمن 20 رئيس بلدية

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الصّباح" التي كتبت أن "الصباح" التي كتبت أن لائحة عزل جديدة يرتقب الإعلان عنها في الأسابيع القليلة المقبلة، تهم 20 رئيس جماعة (بلدية) يتوزعون على جهات بني ملال -خنيفرة والرباط -سلا القنيطرة، والجهة الشرقية وطنجة - تطوان -الحسيمة و مراكش- اسفي .

وأضافت "الصّباح" أن المسؤولين الجماعيين سيفقدون مواقعهم بعدما تورطوا في فضائح وشبهات كشفت عنها لجان التفتيش المركزية والإقليمية، كما أن بعض الجماعات تعيش حالات "بلوكاج" مبالغاً فيها وغير مبرّرة، ليست مفهومة على الإطلاق لدى المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ولم تساهم في تحريك عجلات التنمية والمشاريع في العديد من المُدن.