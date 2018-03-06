السعودية تؤكد مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

إيلاف من الرياض: أكدت السعودية مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كل المستويات كافة، فيما جددت إدانتها لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية التي تقع تحت حصار النظام السوري والميليشيات المتعاونة معه.

أدان مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ما يتعرض له المدنيون من أنواع القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والكيميائية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية لهم.

وعبر المجلس عن مطالبة المملكة جميع الأطراف بالالتزام الفوري بتطبيق قرار مجلس الأمن 2401 للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والإجلاء الطبي للمرضى والجرحى.

واستعرض المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وتطرق لمشاركة المملكة في أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، مجدداً التأكيد على أن المملكة مستمرة في مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات كافة، ومستمرة في تعاونها وتعاطيها الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتشهد نقلة نوعية نحو التقدم والازدهار من خلال التركيز على الإنسان والتنمية وجعل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها منهجاً ثابتاً في جميع التدابير المتخذة، انطلاقاً من أحكام الشريعة الإسلامية التي تحمي الإنسان، وتحفظ كرامته، بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه.

وفي بداية الجلسة، أطلع العاهل السعودي المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والاتصال الهاتفي الذي أجراه برئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، ونتائج استقباله رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، ووزير الداخلية التونسي لطفي براهم.

علاقات استراتيجية مع مصر

وأوضح وزير الخدمة المدنية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة سليمان بن عبدالله الحمدان في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، اطلع بعد ذلك على نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمصر ، ومباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما جرى خلالها من توقيع اتفاقيات ومذكرة تفاهم، منوهاً بعمق العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على السبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات.

وبين الحمدان، أن مجلس الوزراء، ثمن جهود مملكة البحرين في محاربة الإرهاب.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة لسلسلة الهجمات التي طالت السفارة والمعهد الفرنسيين وسط واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، ومقر القوات المسلحة، وقدم العزاء والمواساة لحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو ولذوي الضحايا.