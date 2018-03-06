الكوريتان تتفقان على عقد قمة على الحدود في ابريل المقبل

سيول: اتفقت الكوريتان على عقد قمة على الحدود بينهما في ابريل المقبل، بحسب ما اعلن وفد سيول الثلاثاء اثر لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في بيونغ يانغ.

وصرح مستشار الامن القومي في الجنوب تشونغ اوي يونغ ان "الجنوب والشمال اتفقا على عقد قمة ثالثة ... في بانمونجوم في اواخر ابريل"، وذلك في اشارة الى البلدة التي تم فيها توقيع الهدنة بين البلدين.

وستكون القمة في حال عقدت، اللقاء الثالث بين زعيمي الكوريتين اللتين لا تزالان رسميا في حالة حرب بعد توقف النزاع بينهما (1950-1953) بهدنة وليس باتفاق سلام.

وعقدت القمتان السابقتان في عامي 2000 و2007، في عهد الرئيسين الكوريين الجنوبيين السابقين كيم داي جونغ ورو مو هيون اللذين كانا من دعاة الحوار مع الشمال الذي تمثل في هاتين القمتين بالزعيم السابق كيم جونغ ايل، والد كيم جون اون.

كذلك اعلن تشونغ اوي يونغ ان الكوريتين اتفقتا على فتح خط ساخن بين الرئيس الكوري الجنوبي والزعيم الكوري الشمالي "لتخفيف التوتر العسكري وتعزيز التعاون".

وقال مستشار الامن القومي في الجنوب إن الزعيمين اتفقا على اجراء اول محادثة هاتفية قبل القمة الثالثة.

كذلك تعهدت كوريا الشمالية بتجميد التجارب النووية والصاروخية خلال فترة الحوار.