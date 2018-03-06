السيارة ذاتية القيادة ستتمكن من رؤية ما لا يراه الانسان

لندن: دخلت السيارة ذاتية القيادة منعطفاً مهماً تقدمت فيه خطوة كبيرة نحو تسلم المقود من الانسان بعد ان تمكن مهندسون من تطوير جهاز ليزر جديد فائق الحساسية يُثبَّت على السيارة لرصد الحوادث المقبلة في شارع مجاور حتى إذا كانت محجوبة تماماً عن الرؤية.

وستتمكن السيارة ذاتية القيادة بهذه التكنولوجيا الجديدة من رؤية طفل أو حيوان يمر في الشارع قبل ان تقوم بانعطافة حادة ، وهو ما لم يتمكن الانسان من القيام به ذات يوم.

وتستخدم السيارات ذاتية القيادة الآن منظومات ليزر لتحسس العالم من حولها، ولكن الانجاز الجديد سيتيح لها أن ترى ما حول الزوايا بالمعنى الحرفي للكلمة.

وقال البروفيسور غوردن ويتزستين استاذ الهندسة الكهربائية في جامعة ستانفورد الاميركية ان ذلك يبدو وكأنه سحر، لكن الفكرة القائلة بتصوير الأشياء التي لا تقع على خط الرؤية فكرة ممكنة في الواقع.

واضاف البروفيسور ويتزستين "إذا كانت السيارة قادرة على رؤية ما حول الزاوية فإنها تكون قادرة على اتخاذ قرارات وربما بصورة أكثر موثوقية وقبل الوقت"، واصفاً التكنولوجيا الجديدة بأنها "خطوة كبيرة الى الأمام".

وتعمل المنظومة باطلاق اشارات من ضوء الليزر نحو جدار ترتد منه باتجاه الأجسام المحجوبة عن الرؤية ثم تنعكس كميات صغرى من الضوء مرتدة من الجسم المحجوب عن الرؤية الى الجدار حيث يلتقطها جهاز ضوئي قوي.

ويكمن اساس العملية في بناء برنامج يستطيع ان يفكك جسيمات الضوء المختلفة كلها ويفصلها عن أي "ضوضاء" قادمة من مكان آخر. وتستطيع البرمجية ان تعيد الى السيارة صورة في أقل من ثانية ورغم انها لا تكون واضحة مثل الصورة الاعتيادية فإنها تبين إن كان هناك عائق في الطريق.

وتعمل التكنولوجيا الحالية على أفضل وجه عندما تلتقط اجساماً عاكسة مثل ملابس السلامة أو اشارات المرور. وقال باحثون إنها قد تلاقي صعوبة في اكتشاف شخص يرتدي ملابس غير عاكسة.

وقبل ان تكون المنظومة جاهزة للاستخدام في السيارة ذاتية القيادة يجب ان تعمل بصورة أفضل في ضوء النهار ومع اجسام متحركة مثل كرة أو طفل يركض.

ويقول الباحثون إن بالامكان استخدام اشعة الليزر لرؤية ما تحت اوراق الشجر من الجو أو تمكين فرق الانقاذ من العثور على اشخاص تحجبهم جدران وانقاض عن الرؤية.

اعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.telegraph.co.uk/science/2018/03/05/driverless-cars-may-soon-see-round-corners-using-super-laser/