وزير التعليم السعودي يدشن كتاب لغازي القصيبي بالمنهج الدراسي

الرياض: قررت وزارة التعليم إدراج كتاب "حياة في الإدارة" للدكتور غازي القصيبي ضمن مادة المهارات الإدارية لطلاب التعليم الثانوي، نظام المقررات، بدءاً من العام المقبل.

ويهدف القرار إلى إطلاع الطلاب على أحد أهم الكتب التي تتناول "علم الإدارة"، من خلال الحياة الواقعية للدكتور غازي القصيبي، الذي كان حريصاً في سيرته المهنية على تجسيد الانتماء لوطنه المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أن كتابه "حياة في الإدارة" رائداً في مجاله وماتعاً في أسلوبه.

ودشن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم مشروع إقرار كتاب "حياة في الإدارة" وأهداه إلى طلاب المرحلة الثانوية ضمن مادة المهارات الإدارية.

وفي ذات السياق أصدرت وزارة التعليم دليلاً شاملاً للمعلم يمكنه من التعليم الذاتي للطلاب لتدريبهم على صناعة المعارف بدلاً من استهلاكها، وتحفيزهم للاستفادة من الكتاب والاستعانة به لإنتاج مشاريع تعليمية رائدة.

غازي القصيبي هو شاعر وأديب وسفير دبلوماسي ووزير سعودي، تولى منصب الوزير في عدد من الوزارات مثل الصحة والمياه والعمل اضافه الى أنه كان سفير للسعودية في بريطانيا والبحرين، عُرف بنتاجه الأدبي الوفير من روايات وشعر.

ويتناول كتابه حياة في الإدارة سيرته منذ مراحل التعليم الأولية وحتى قرار تعيينه سفيرا في لندن عام 1992، ويتناول فيه تجربته وطريقة إدارته المناصب التي تولاها، ويحكي بعض المواقف والطرائف والعقبات التي واجهته، ويستخلص منها بعض التوجيهات للإداريين عامة والشباب خاصة.