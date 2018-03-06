GMT 15:57 2018 الثلائاء 6 مارس GMT 16:00 2018 الثلائاء 6 مارس  :آخر تحديث

ترمب ينفي وجود فوضى في البيت الابيض

أ. ف. ب.
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واشنطن: نفى الرئيس الاميركي دونالد ترمب الثلاثاء وجود فوضى في البيت الابيض اثر سلسلة الاستقالات وإقالات طالت اشخاصا من كبار المسؤولين في ادارته.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر صباح الثلاثاء "ان النظرية الجديدة +للاخبار المزورة+ تقول ان الفوضى تسيطر على البيت الابيض. خطأ".

وجاءت تغريدته بعد ايام قليلة على الاعلان المفاجىء عن مغادرة هوب هيكس البيت الابيض، وهي كانت من اقرب مستشاريه.

وتابع ترمب "سيكون هناك دائما من يغادر ومن يصل، وانا أحب الحوارات الحامية قبل اتخاذ قرار".

واضاف محذرا "لا يزال هناك عدد من الاشخاص ارغب بتبديلهم (دائما في اطار البحث عن الافضل)".

وخلص الرئيس الاميركي الى القول "لا توجد فوضى، توجد فقط طاقة رائعة".


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