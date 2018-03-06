GMT 16:41 2018 الثلائاء 6 مارس GMT 16:43 2018 الثلائاء 6 مارس  :آخر تحديث

اجتماع طارىء لمجلس الامن الاربعاء حول سوريا

أ. ف. ب.
مواضيع ذات صلة
أنباء عن تقدم في مفاوضات جنيف حول سوريا
اجتماع روسي إيراني تركي حول سوريا في أستانة
اجتماع وزاري روسي إيراني تركي حول سوريا
الهيئة العليا للمفاوضات ترفض بشكل رسمي مؤتمر سوتشي حول سوريا
برود اميركي ازاء الدعوة الفرنسية لاقامة "مجموعة اتصال" حول سوريا
جولة جديدة من محادثات السلام حول سوريا في 28 نوفمبر
جولة جديدة من محادثات السلام حول سوريا في استانة
جولة محادثات جديدة حول سوريا في أستانة في 30 أكتوبر
جولة محادثات سلام جديدة حول سوريا في آستانة
روسيا تنفي الغاء مؤتمر السلام حول سوريا

الامم المتحدة: يعقد مجلس الامن الدولي جلسة طارئة ومغلقة الاربعاء عند الساعة 15,00 ت غ لبحث وقف اطلاق النار في سوريا، بطلب من فرنسا وبريطانيا كما افاد دبلوماسيون الثلاثاء.

واوضح دبلوماسي ان هذا الاجتماع يعقد "بسبب تدهور الوضع على الارض في سوريا وعدم تطبيق" الهدنة لمدة شهر التي طالب بها المجلس في قرار اصدره في 24 شباط/فبراير.

وبدعم من روسيا، تبنى المجلس بالاجماع قرارا في 24 شباط/فبراير يطالب بوقف لاطلاق النار لمدة 30 يوما للسماح بدخول المساعدات الانسانية وعمليات اجلاء المرضى والجرحى.

ودخلت اول قافلة مساعدات الغوطة الشرقية الاثنين، إلا أن العملية توقفت بسبب الغارات الجوية على المنطقة والتي ادت الى مقتل 68 مدنيا على الاقل، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وادى القصف الجوي والمدفعي والصاروخي على آخر معاقل المعارضة قرب العاصمة دمشق الى مقتل المئات وتدمير مناطق سكنية، منذ بدئه في 18 شباط/فبراير.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار