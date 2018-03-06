اجتماع طارىء لمجلس الامن الاربعاء حول سوريا

الامم المتحدة: يعقد مجلس الامن الدولي جلسة طارئة ومغلقة الاربعاء عند الساعة 15,00 ت غ لبحث وقف اطلاق النار في سوريا، بطلب من فرنسا وبريطانيا كما افاد دبلوماسيون الثلاثاء.

واوضح دبلوماسي ان هذا الاجتماع يعقد "بسبب تدهور الوضع على الارض في سوريا وعدم تطبيق" الهدنة لمدة شهر التي طالب بها المجلس في قرار اصدره في 24 شباط/فبراير.

وبدعم من روسيا، تبنى المجلس بالاجماع قرارا في 24 شباط/فبراير يطالب بوقف لاطلاق النار لمدة 30 يوما للسماح بدخول المساعدات الانسانية وعمليات اجلاء المرضى والجرحى.

ودخلت اول قافلة مساعدات الغوطة الشرقية الاثنين، إلا أن العملية توقفت بسبب الغارات الجوية على المنطقة والتي ادت الى مقتل 68 مدنيا على الاقل، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وادى القصف الجوي والمدفعي والصاروخي على آخر معاقل المعارضة قرب العاصمة دمشق الى مقتل المئات وتدمير مناطق سكنية، منذ بدئه في 18 شباط/فبراير.