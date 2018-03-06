الظواهري يدعو المسلمين في المغرب العربي الى مقاتلة فرنسا

الجزائر: دعا زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري المسلمين في المغرب العربي الى مقاتلة الجنود الفرنسيين في منطقة الساحل الافريقي كما جاء في شريط فيديو نشرته الثلاثاء مجموعة سايت الاميركية لرصد المواقع "الجهادية".

وفي شريط بعنوان "فرنسا قد عادت يا أحفاد الاسود" مدته نحو سبع دقائق ولا يتضمن اي اشارة الى تاريخه، لم يشر خليفة اسامة بن لادن باي شكل من الاشكال الى هجمات واغادوغو الاخيرة التي تبنتها "جماعة نصرة الاسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة والتي تنشط في مالي.

وقد تعرضت السفارة الفرنسية ورئاسة الاركان العامة لجيش بوركينا فاسو لهجمات الجمعة. واسفر هذا الهجوم المزدوج المتزامن عن سبعة قتلى واكثر من 80 جريحا في صفوف قوات الامن. بينما تم قتل تسعة جهاديين.

واكد الظواهري في رسالته المصورة ان "هؤلاء من قاتلهم آباؤكم وقتلوهم وطردوهم، ها قد عادوا ليقتلوا اخوانكم المسلمين ويطردوهم، ويذكرونكم انكم ما زلتم تحت احتلالهم وقهرهم" في اشارة الى فترة الاستعمار الفرنسي.

كما تحدث عن فشل ثورات الربيع العربي معتبرا ان "الفساد القديم قد عاد اشد ضراوة وفسادا..." .

وسبق لايمن الظواهري ان هدد فرنسا في رسائله، كما في ايلول/سبتمبر الماضي حين دعا المسلمين في المغرب العربي وافريقيا الى "تلقين الفرنسيين درسا" فهم "قتلوا آباءكم واحتلوا أرضكم وعذبوا أجدادكم".

وينتشر نحو اربعة آلاف جندي فرنسي في منطقة الساحل في اطار عملية برخان لمحاربة الجهاديين اضافة الى قوات خمس دول هي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد.