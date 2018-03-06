الأمير محمد: بريطانيا تدعمنا بمواجهة  إيران

قال الأمير محمد بن سلمان إن بريطانيا تدعم السعودية في مواجهة إيران، وفي محاربة الإرهاب والتطرف، وتتفهم الهواجس السعودية، والعلاقة بين لندن والرياض ممتازة.

إيلاف من دبي: في مقابلة خص بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صحيفة "تلغراف" البريطانية، وصف العلاقات السعودية-البريطانية بالـ "تاريخية وفي أفضل حالاتها". وأعرب عن بالغ أمله في أن تتمكن الشركات البريطانية من الاستفادة من التحولات الجذرية التي تشهدها السعودية، بعد انتهاء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

أكثر أمنًا

قال للصحيفة البريطانية: "نعتقد أن السعودية تحتاج إلى أن تكون جزءًا من الاقتصاد العالمي، ويجب أن يكون الناس قادرين على التحرك بحرية، ونحن بحاجة إلى تطبيق المعايير نفسها التي يطبقها باقي دول العالم".

أضاف: "بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثمة فرص كبيرة لبريطانيا بفضل رؤية السعودية 2030"، مؤكدًا أن العلاقة التي تجمع البلدين تاريخية، "تعود إلى بدايات تأسيس المملكة، واليوم يمكنني وصف هذه العلاقة بالمميزة جدًا، فالسعوديون تغيروا كثيرًا لأنهم يسافرون إلى دول مثل بريطانيا، ويرون طريقة مختلفة للحياة".

ولفت الامير محمد في مقابلته مع "تلغراف" إلى أن الشعبين البريطاني والسعودي سيكونان أكثر أمنًا بفضل علاقات قوية بين بريطانيا والسعودية، قائلًا إن السعودية يمكن أن تؤدي دورًا بارزًا في التغلب على التطرف الإسلامي بتشجيع توجه إسلامي أكثر اعتدالًا في بلده، "فالمتطرفون والإرهابيون يشتركون في تبني العمل على أجندة خاصة بهم، وعلينا العمل معًا للقضاء على التطرف".

يعتقد ولي العهد أن استمرار التعاون الوثيق بين الرياض ووكالات الاستخبارات الغربية (وكالة المخابرات المركزيةو المخابرات البريطانية) أمر حيوي لكسب المعركة ضد التطرف، "فالسعوديون قادرون على توفير البيانات اللازمة، في حين أن خبراء المخابرات الغربية لديهم المهارات اللازمة لتحليلها".

بريطانيا تدعمنا

يعتقد أن النمو الاقتصادي في السعودية سيفيد باقي دول المنطقة، ما يساعد على هزيمة التطرف، "فنحن نريد مكافحة الارهاب، ومكافحة التطرف، لأننا بحاجة إلى بناء الاستقرار في الشرق الاوسط، كما نريد نموًا اقتصاديًا يساعد المنطقة على التطور، ونظرًا إلى موقفنا المهيمن، فالسعودية مفتاح النجاح الاقتصادي للمنطقة".

شدد ولي العهد السعودي على ما تلقاه بلاده من دعم بريطاني في مواجهة إيران، التي يقتصر دورها في منطقة الشرق الأوسط على زعزعة الأمن والتدخل في شؤون الدول المجاورة، كما أكد على تطابق الآراء مع بريطانيا، التي تدعم المملكة بكل قوة. قال: "بريطانيا تدعمنا، وتتفهم مخاوفنا المرتبطة بالدور الإيراني في المنطقة، ومختلف القضايا الأمنية الإقليمية الأخرى، وهي لا تتردد في مساعدتنا عند مواجهتنا أي مشكلات"

كما اعترف بأن بلاده بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، طالب التحلي بالصبر. قال: "ليس سجلنا أفضل سجل في حقوق الانسان في العالم، لكننا نتحسن، ونحن قطعنا شوطًا طويلًا فى وقت قصير".



أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "تلغراف". الأصل منشور على الرابط:

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/03/05/exclusive-interview-british-saudi-people-will-much-safer-have/

