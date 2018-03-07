غوتيريش يدعو اطراف النزاع في سوريا للسماح بوصول المساعدات الانسانية

نيويورك: دعا الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء أطراف النزاع في سوريا الى السماح "فورا" بوصول قوافل المساعدات الانسانية الى محتاجيها ولا سيما في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق والتي تواصل قوات النظام قصفها على الرغم من الهدنة.

وقال غوتيريش في بيان انه يحضّ كل المتحاربين على "السماح فورا بوصول آمن وخال من العوائق لكي يتاح لقوافل أخرى ايصال المواد الاساسية لمئات آلاف الاشخاص الذين هم بأمسّ الحاجة اليها، ولا سيما لإنجاز توصيل المساعدات الى دوما، بما في ذلك المواد الطبية ومواد النظافة، في موعدها المقرر في 8 آذار/مارس".

