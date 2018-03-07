GMT 1:09 2018 الأربعاء 7 مارس GMT 1:12 2018 الأربعاء 7 مارس  :آخر تحديث
بواسطة غاز الاعصاب

واشنطن: كوريا الشمالية اغتالت الأخ غير الشقيق لزعيمها

أ. ف. ب.
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واشنطن: أعلنت واشنطن الثلاثاء انها خلصت رسميا الى ان كيم جونغ نام، الاخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون، اغتاله في ماليزيا العام الماضي عملاء تابعون لبيونغ يانغ باستخدام غاز الاعصاب المحظور دوليا، مشيرة الى انها قررت على ضوء ذلك فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت في بيان ان "هذا الازدراء بالمعايير الدولية لحظر استخدام الاسلحة الكيميائية يدل على الطبيعة المتهورة لكوريا الشمالية ويشدد على اننا لا نستطيع تحمل اي برنامج من برامج اسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية".


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