جاريد كوشنر صهر ترمب واقرب مستشاريه يلتقي الرئيس المكسيكي

مكسيكو: اعلنت وزارة الخارجية الاميركية في بيان الثلاثاء ان جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب واقرب مستشاريه سيتوجه الى المكسيك الاربعاء بينما تشهد العلاقات بين البلدين توترا كبيرا.

وقالت الخارجية الاميركية ان كوشنر سيلتقي الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو خلال هذه الزيارة التي يقوم بها بصفته "موفدا خاصا للرئيس دونالد ترمب".

وتأتي هذه الزيارة بعد الغاء زيارة للرئيس المكسيكي الى واشنطن على اثر اتصال هاتفي ساده التوتر الشهر الماضي مع ترامب، كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وكررت المكسيك رفضها لبناء جدار حدودي مثير للجدل بين البلدين كان احد اقتراحات ترمب خلال حملته الانتخابية.

وحمل الرئيس الاميركي عنف على المكسيك في الايام الاخيرة بشأن الجدار وكذلك في اطار اعادة التفاوض الجارية حول اتفاق التبادل الحر لاميركا الشمالية (نافتا).

وسيلتقي كوشنر خلال زيارته ايضا وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي الذي يجري اتصالات معه باستمرار، بهدف محاولة تهدئة التوتر بين البلدين.