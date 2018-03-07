سيول: أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان الاربعاء أنه "من المبكر جدا التفاؤل" بشأن عرض بيونغ يانغ مناقشة نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وقال مون أمام مسؤولين سياسيين حزبيين "لا زلنا في خط البداية" وذلك بعد أن أبلغه موفدوه بعرض كيم جونغ اون عقب عودتهم من زيارة تاريخية إلى بيونغ يانغ.

ونفى مزاعم عن اتفاق سري مع بيونغ يانغ مقابل عودتها إلى طاولة المفاوضات.

ونقل متحدث باسم حزب باروميراي الصغير المعارض، عن مون قوله "لم يحصل اي اتفاق سري باي شكل مع الشمال". واضاف مون "لن تكون هناك هدية للشمال".

وشدد الرئيس الكوري الجنوبي على أهمية الحفاظ على تعاون وثيق مع الولايات المتحدة التي تضمن امن الجنوب، مضيفا "أعتقد ان محادثات نزع السلاح النووي تصبح ممكنة فقط عندما تتخذ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مواقف مشتركة".

وقال إنه لن يكون هناك وقف للعقوبات أو الضغوط فقط كنتيجة للحوار الكوري-الكوري.

وأضاف إن "محادثات كورية كورية لن تكون كافية للتوصل للسلام".