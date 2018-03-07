ولي العهد السعودي يصل إلى لندن في زيارة رسمية

لندن: وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية، استجابةً للدعوة المقدمة من الحكومة البريطانية.

ويتضمن جدول الزيارة لقاء مع الملكة إليزابيث الثانية وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ورئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله لندن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والسفير البريطاني لدى السعودية سايمون كوليز، وعدد من الشخصيات.

وتزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي، جاء في تغريدة لوزارة الخارجية البريطانية على "تويتر" أن زيارة ولي العهد هي بمثابة إعلان عهد جديد من العلاقات الثنائية بين البلدين والشراكة التي تعود بالمنافع الكبيرة على الطرفين.

كما نشرت الوزارة على موقعها تصريحات لرئيسة الوزراء البريطانية قالت فيها إن أمن وازدهار السعودية من أمن وازدهار بلادها.

ويضم الوفد الرسمي لولي العهد، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي ووزير الصحة توفيق الربيعة ووزير الخارجية عادل الجبير ووزير التعليم أحمد العيسى ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح ووزير الثقافة والإعلام عواد العواد ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

ويضم الوفد المرافق أيضاً المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد ثامر نصيف، ونائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح.