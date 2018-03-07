تيريزا ماي: العلاقات مع السعودية مهمة وتاريخية

لندن: قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي إن العلاقات مع السعودية مهمة وتاريخية، وأنقذت أرواحاً في بريطانيا.

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية، استجابةً للدعوة المقدمة من الحكومة البريطانية.

ويتضمن جدول الزيارة لقاء مع الملكة إليزابيث الثانية وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ورئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله لندن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والسفير البريطاني لدى السعودية سايمون كوليز، وعدد من الشخصيات.

وتزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي، جاء في تغريدة لوزارة الخارجية البريطانية على "تويتر" أن زيارة ولي العهد هي بمثابة إعلان عهد جديد من العلاقات الثنائية بين البلدين والشراكة التي تعود بالمنافع الكبيرة على الطرفين.

كما نشرت الوزارة على موقعها تصريحات لرئيسة الوزراء البريطانية قالت فيها إن أمن وازدهار السعودية من أمن وازدهار بلادها.