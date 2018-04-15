توقيف 51 متظاهرًا في جنوب فرنسا إثر صدامات مع الشرطة

مونبيلييه: تخللت تظاهرة ضد الحكومة شارك فيها بين الف والفي شخص السبت، صدامات بين قوات حفظ النظام والمحتجين الذين جاؤوا من مختلف القطاعات في مدينة مونبيلييه في جنوب فرنسا. وقالت وزارة الداخلية الفرنسية انه تم توقيف 51 شخصا.

بدأت المواجهات مع انطلاق التظاهرة التي قالت الشرطة ان عدد المشاركين فيها كان يبلغ الف شخص، بينما اكد المنظمون انهم الفا شخص.

وذكر صحافيون من وكالة فرانس برس ان نحو مئتي متظاهر يغطون وجوههم تواجهوا مع رجال الشرطة، الذين نشروا باعداد كبيرة بعد ظهر السبت. وردد المتظاهرون الشباب هتافات بينها "الشرطة الوطنية ميليشيا العاصمة!" وطالبوا "بمزيد من المقاعد" في الجامعات.

ورشق المحتجون رجال الشرطة بمقذوفات بينها زجاجات دخانية وعبوات ألوان. وردت قوات الامن باستخدام الغاز المسيل للدموع، وقطعت المسار الذي كان مقررا للتظاهرة.

دفع ذلك المحتجين في التظاهرة، التي ضمت خصوصًا شبانا فوضويين ومعارضين للقانون المتعلق بدخول الجامعة وناشطين مدافعين عن حقوق المهاجرين، الى اطلاق هتافات ضد "قمع الشرطة".

اتبعت التظاهرة بعد ذلك مسارًا آخر عبر وسط المدينة، حيث تم تحطيم واجهات عدد من المحال في الشوارع التجارية، كما ذكر صحافيون من فرانس برس.

