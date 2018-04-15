إسرائيل: تصدينا لإيران في سوريا مستمر

حذر وزيران إسرائيليان الأحد من أن إسرائيل ستواصل "التحرك" ضد إيران في سوريا، وذلك بعد أسبوع على قصف نسب إلى الدولة العبرية، وأسفر عن مقتل سبعة إيرانيين.

إيلاف: قال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، العضو في الحكومة الأمنية المصغرة، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "سنواصل التحرك ضد تمركز عسكري لإيران في سوريا يشكل تهديدًا لأمن إسرائيل".

من جهته، صرح وزير التعليم نفتالي بينيت، وهو عضو أيضًا في الحكومة الأمنية، قائلًا إن إسرائيل تملك "حرية تحرك كاملة".

وقال "لن نسمح لإيران بالتمركز في سوريا. لا يمكن أن تصبح حدودنا الشمالية باحة مفتوحة لبشار الأسد" الرئيس السوري.

هجمات رادعة

واتهمت دمشق وموسكو وطهران الاثنين إسرائيل بشن ضربة جوية استهدفت مطار التيفور العسكري في محافظة حمص، أدت إلى مقتل 14 شخصًا، بينهم سبعة إيرانيين. وتوعدت إيران غداة الهجوم بالانتقام معلنة أن الهجوم "لن يمر من دون رد".

وشنت الدولة العبرية غارات عدة على أهداف في سوريا في السنوات الأخيرة. وسَعت إسرائيل إلى تجنب التدخل المباشر في الحرب الأهلية السورية، لكنها اعترفت بشن عشرات الضربات الجوية هناك، لتوقف ما تقول إنها شحنات أسلحة متطورة مرسلة إلى عدوها حزب الله. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، وضاعفت من تحذيراتها لإيران.

