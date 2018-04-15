كيم جونغ أون يدعو إلى تعزيز العلاقات مع الصين

سيول: التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مسؤولًا صينيًا كبيرًا في بيونغ يانغ، ودعا الى تعزيز العلاقات مع بكين، كما ذكرت الاحد وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية.

قالت الوكالة ان كيم التقى سونغ تاو مدير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الذي يرافق فرقة فنية الى مهرجان الربيع الذي ينظم كل سنة في بيونغ يانغ، في ذكرى ولادة مؤسس النظام كيم ايل سونغ في 1912.

تأتي هذه الزيارة بعد اسابيع من البدايات الدبلوماسية للزعيم الكوري الشمالي، الذي زار بكين، حيث التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ، في اول رحلة له الى الخارج منذ توليه السلطة في نهاية 2011.

وقالت الوكالة ان كيم استقبل السبت الوفد الصيني في اجتماع نقل اليه سونغ تاو خلاله "تحيات حارة" من الرئيس الصيني. اجرى الرجلان "تبادلًا لوجهات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك" كما اضافت الوكالة بدون ان تذكر اي تفاصيل.

وقالت ان "القائد الاعلى صرح انه سيعمل بشكل ايجابي على تطوير الصداقة التقليدية" بين كوريا الشمالية والصين "باتجاه مرحلة جديدة كما يتطلب العصر الجديد". واضاف كيم جونغ اون ان لقاءات اخرى وتعاونًا على مستوى عال بين بكين وبيونغ يانغ سيأتيان في وقت لاحق. وترأس كيم مأدبة اقيمت على شرف الوفد الصيني.

ونشرت صحيفة "رودونغ سينمون" صورا للمسؤولين الصينيين والكوريين الشماليين وهم يجلسون حول موائد دائرية في قاعدة كبيرة للاستقبال مزينة بصورة لكيم وشي، وهما يتصافحان. ظهرت في صورة اخرى اوركسترا كورية شمالية مع صورة كبيرة للرئيس الصيني خلفها.

يشارك عدد من الفنانين الاجانب في المهرجان الجاري في بيونغ يانغ حاليا. ونشرت الوكالة ايضا صورة لزوجة كيم وهو امر نادر، وهي تحضر عرضا لفنانين صينيين بدون زوجها. وشاركت الصين في كل دورات هذا المهرجان منذ 1986، باستثناء دورة العام 2016.

