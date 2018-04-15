إسرائيل تعطِّل نفقًا يخترق الحدود مع غزة

القدس: ذكر الجيش الاسرائيلي الاحد انه عطل نفقاً لحركة حماس يعبر قطاع غزة الى الاراضي الاسرائيلية بعد اسبوعين على التوتر على طول الحدود مع القطاع المحاصر.

وقال وزير الدفاع افيغدور ليبرمان انه اطول وأعمق نفق تكتشفه اسرائيل على الحدود. وصرح المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس للصحافيين ان النفق يخترق الاراضي الاسرائيلية لامتار عدة، إلا أنه ليس له مخرج. وهو يرتبط بالعديد من الانفاق الاخرى في قطاع غزة، وكان يمكن استخدامه لشن هجمات.

وقال الجيش انه عطل النفق بملئه بمادة تجعله غير قابل للاستخدام.

أوضح كونريكوس "لقد ملأنا النفق بمادة تجعله غير قابل للاستخدام لفترة طويلة من الوقت"، مشيرا الى انه لم يتم تفجيره. أضاف "بحسب تقويمنا الأولي، فإن هذا النفق يمتد لكيلومترات عدة داخل غزة، ويبدأ من جباليا شمال القطاع ويتجه نحو بلدة نحال عوز" في اسرائيل.

واشار الى انه خامس نفق في غزة تدمره اسرائيل في الاشهر الاخيرة، وقد دمرته اسرائيل خلال عطلة نهاية الاسبوع.

يأتي ذلك عقب احتجاجات على طول الحدود بين غزة واسرائيل منذ 30 مارس ادت الى صدامات قتل خلالها 34 فلسطينيا وجرح المئات برصاص الجنود الاسرائيليين.

