بدء أعمال القمة العربية في الظهران

الظهران: أطلق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد أعمال القمة العربية 29 التي تستضيفها مدينة الظهران السعودية، بعد أن سلم العاهل الأردني رئاسة القمة العربية للملك سلمان.

من جهته، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رئيس القمة العربية السابقة على الحق الأبدي للفلسطينيين والعرب والمسلمين في القدس.

وقال العاهل الأردني إن "واجبنا الوقوف مع الفلسطينيين في صمودهم لتحقيق دولتهم".

وبارك ملك الأردن للشعب العراقي انتصاره على تنظيم داعش مؤكدًا دعمه جميع المبادرات والحلول لخفض التصعيد في سوريا.