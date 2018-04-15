GMT 11:40 2018 الأحد 15 أبريل GMT 17:27 2018 الأحد 15 أبريل  :آخر تحديث
العاهل الأردني يسلم رئاسة القمة للملك سلمان

بدء أعمال القمة العربية في الظهران

صحافيو إيلاف
مواضيع ذات صلة
الملك سلمان: المملكة تسعد باجتماع الأشقاء في قمة الظهران
بدء وصول قادة الدول العربية للمشاركة في قمة الظهران
قمة الظهران تنطلق اليوم بمشاركة عربية واسعة

الظهران: أطلق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد أعمال القمة العربية 29 التي تستضيفها مدينة الظهران السعودية، بعد أن سلم العاهل الأردني رئاسة القمة العربية للملك سلمان.

من جهته، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رئيس القمة العربية السابقة على الحق الأبدي للفلسطينيين والعرب والمسلمين في القدس.

وقال العاهل الأردني إن "واجبنا الوقوف مع الفلسطينيين في صمودهم لتحقيق دولتهم".

وبارك ملك الأردن للشعب العراقي انتصاره على تنظيم داعش مؤكدًا دعمه جميع المبادرات والحلول لخفض التصعيد في سوريا.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار