أبو الغيط يدعو الدول العربية الى استعادة زمام الموقف في سوريا

الظهران: دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط في افتتاح القمة العربية في مدينة الظهران السعودية الأحد القادة العرب الى "استعادة زمام الموقف" في سوريا بعد الضربات الغربية الاخيرة.

وقال أبو الغيط في كلمته "لقد تساقطت الصواريخ والقذائف، المحلية والأجنبية، على رؤوس السوريين لتذكرهم بأن تطلعاتهم المشروعة في استعادة وطن حر وآمن لكل مواطنيه، لا تزال بعيدة مع الأسف".

وأضاف "آمل أن يستعيد حكماء العرب زمام الموقف، وأن تتمكن الدول العربية من صياغة استراتيجية مشتركة تسهم في الدفع بالحل السياسي (...) بما يحقن دماء السوريين ويعيد إليهم الأمل في بناء وطن جديد".