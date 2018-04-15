الرياض: أعلن المجلس الثقافي البريطاني عن القائمة القصيرة الرسمية لمهرجان "شاشة صغيرة، أفلام قصيرة" الأول من نوعه، وتضم 12 فيلماً قصيراً تم إنشاؤها عن طريق الهواتف الذكية من قبل الشباب في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعقد المهرجان عبر قناة المجلس الثقافي البريطاني على موقع يوتيوب، خلال الفترة من 24 أبريل - 5 مايو 2018، بحيث يمكن مشاهدة جميع الأعمال المشاركة من جميع أنحاء العالم. وسيتم منح أربعة من المشتركين الفائزين فرصة لتلقي برنامج إرشادي من أحد المخرجين البريطانيين الأكثر موهبة، من كلية لندن للأفلام.

وتشكل المنصة الجديدة لصانعي الأفلام الشباب الطموحين في دول الخليج، "شاشة صغيرة، أفلام قصيرة"، واحدة من ثمان مبادرات في إطار برنامج المجلس الثقافي البريطاني الثقافي والرياضي، وتهدف المبادرة التي تمتد إلى ثلاث سنوات إلى تعزيز المشاركة النشطة في الثقافة والرياضة لتشجيع مشاركة الشباب بشكل أكبر والعمل الجماعي والتطوع ومشاركة المرأة وقيادتها والتنوع والإدماج.

حياة زائفة من إخراج عبدالله زيا - المملكة العربية السعودية

واختارت لجنة تحكيم مهرجان "شاشة صغيرة، أفلام قصيرة" المرموقة قائمة الأفلام المرشحة، وتضم في عضويتها أبرز صناع السينما ومنهم المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، والمخرج الإماراتي عبد الله الكعبي، المخرج البريطاني الحائز على العديد من الجوائز أصف كاباديا، فضلاً عن الممثلة والكاتبة الإنجليزية أليس لوي.

وتضم القائمة القصيرة ثلاثة أفلام من المواهب الشابة من المملكة العربية السعودية:

• "افعليها" من إخراج ايمان الدويخ - المملكة العربية السعودية

• "حياة زائفة" من إخراج عبدالله زيا - المملكة العربية السعودية

• "سائق سيارة الأجرة" من إخراج فيصل موسى - المملكة العربية السعودية

وقال عبد الله الكعبي، عضو لجنة التحكيم: "الفيلم هو وسيلة للتعبير عن الذات وشاهدنا بعض وجهات النظر الرائعة من مجموعة متنوعة من الشباب من منطقة الخليج. ما يميز مهرجان "شاشة صغيرة، أفلام قصيرة"، هو أن جميع المشاركات تم إنشاؤها باستخدام الهواتف الذكية، الأمر الذي لم يسهل على صانعي الأفلام الشباب مشاركة قصتهم فحسب، بل تحدوا إبداعهم أيضاً لرواية قصة في غضون ثلاث دقائق أو أقل".

وأضاف: "الشغف التي شاهدناه من العديد من صانعي الأفلام الواعدين في الرغبة في مشاركة رسالتهم مع العالم، صعبت عملنا في اختيار القائمة القصيرة. ونحن متحمسون لعرضها أمام الجمهور العالمي خلال شهر أبريل الجاري".

من جانبها، قالت ريهانا موغال كبير مديري البرامج، الثقافة والرياضة في المجلس الثقافي البريطاني: "ساعدنا مهرجان "شاشة صغيرة، أفلام قصيرة" في التواصل مع الموضوعات التي يهتم بها الشباب في منطقة الخليج العربي، والتي أظهرت شغفهم بصناعة الأفلام، لذلك فإننا نشجع الجميع أن يعيشوا هذه التجربة بأنفسهم من خلال مشاهدة الأفلام المشاركة عبر الإنترنت خلال المهرجان. يستهدف البرنامج تحقيق الاستفادة من الإمكانات الغير محدودة للشباب وتوفير الموارد والتوجيه لهم من خلال منصة لتبادل وجهات نظرهم مع العالم، وخلال الشهور المقبلة، سنعمل على تطوير المزيد من الموارد سهلة الاستخدام لتشجيع المزيد من الشباب على صناعة الأفلام."

ومن المقرر أن تعرض القائمة القصيرة المختارة من أفلام الهواتف الذكية عبر الإنترنت من خلال منصة YouTube التابعة للمجلس الثقافي البريطاني.

وتضم القائمة القصيرة للأفلام المختارة:

• "مكبل" من إخراج نور السعودي - البحرين

• "زهرة" من إخراج زهراء حسين شمس - البحرين

• "تائه" من إخراج حسن عبدالله علي إبراهيم - البحرين

• "الدائرة السوداء" من إخراج عبدالله محسن عبدالله - البحرين

• "افعليها" من إخراج ايمان الدويخ - المملكة العربية السعودية

• "حياة زائفة" من إخراج عبدالله زيا - المملكة العربية السعودية

• "سائق سيارة الأجرة" من إخراج فيصل موسى - المملكة العربية السعودية

• "ذكريات مطبقة" من إخراج ربى بدوان - الإمارات

• "فتى مرجانة" من إخراج ماثيو تان - الإمارات

• "ترانزيت" من إخراج شمس زمان - قطر

• "بيت عصفور" من إخراج حسين عباس - الكويت

• "في طريقي إلى الجامعة" من إخراج عزة عبدالوهاب الجمال - الكويت