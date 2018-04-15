الظهران: أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن مبادرة لتعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة، وذلك خلال كلمة ألقاها في القمة العربية المنعقدة في الظهران.

وقال الملك سلمان: "إيماناً منا بأن الأمن القومي العربي منظومة متكاملة لا تقبل التجزئة، فقد طرحنا أمامكم مبادرة للتعامل مع التحديات التي تواجهها الدول العربية بعنوان (تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة)، مؤكدين على أهمية تطوير جامعة الدول العربية ومنظومتها، ونرحب بما توافقت عليه الآراء بشأن إقامة القمة العربية الثقافية، آملين أن تسهم في دفع عجلة الثقافة العربية الإسلامية".

وأكد الملك سلمان في كلمته أن القضية الفلسطينية، هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد رفض المملكة واستنكارها لقرار الإدارة الأميركية المتعلق بـالقدس، ونوّه وأشاد بالإجماع الدولي الرافض له، وأكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرضي الفلسطينية.

وختم العاهل السعودي كلمته بالقول "إن أمتنا العربية ستظل بإذن الله رغم أي ظروف عصية برجالها ونسائها طامحة بشبابها وشاباتها، ونسأل المولى عز وجل أن يوفقنا لتحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من أمن واستقرار ورخاء لنصل بأمتنا إلى المكانة الجديرة بها في العالم".

وكان الملك سلمان استقبل في مركز الملك عبد العزيز الثقافي الدولي في الظهران بعد ظهر اليوم، قادة ورؤساء وفود الدول العربية الذين توافدوا تباعاً للمشاركة في القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين.