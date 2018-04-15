اختتام القمة العربية في الظهران

صورة جماعية لملوك وقادة وزعماء الدول العربية المشاركة في قمة الظهران

الظهران: شدد البيان الختامي للقمة العربية الـ 29 التي انعقدت اليوم الأحد في الظهران بالسعودية على التعهد بتقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية.

كما أكد البيان الختامي للقمة التي أطلق عليها الملك سلمان اسم "قمة القدس" على العمل على دعم الاستراتيجيات لصيانة الأمن القومي العربي.

وأشار البيان إلى تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ مخرجات القمة. كما طالب بيان القمة الختامي باليقظة لوقف الأطماع الإقليمية التي تستهدف أراضي الدول العربية.

كما دعت قمة القدس داعمي الميليشيات بالسلاح إلى وقف ممارساتها.

من جانبه، أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن استضافة بلاده للقمة المقبلة بعد اعتذار البحرين.

وقال أمين جامعة العربية أحمد أبو الغيط إن القمة تسلمت رسالة مكتوبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسيتم إبلاغ الزعماء بها.

