يغير الذّكاء الاصطناعي سوق العمل... بـ 8 طرق

لندن: يخطو الذكاء الاصطناعي خطوات واثقة في عالم الأعمال، ويتوقع خبراء أن يغير الكثير من آليات اختيار الموظفين الملائمين لأي عمل.

ما عاد خفيًا أن يتوقع الجميع تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى أداة مهمة في سوق العمل في الفترة المقبلة، ومساهمته الجادة في التأثير في آلية اختيار الموظفين وتحديد معايير انتقائهم.

في ما يأتي ثماني طرق قد يُغَيِّر بها الذكاء الاصطناعي سوق الوظائف قريبًا:

1- تبسيط البحث عن الوظائف

بعدما كانت تقتصر خدمات التوظيف على الأشخاص الذين يمتلكون خبرات مهنية كبيرة، ستبحث شركات التوظيف عن هؤلاء الأفراد ذوي القيمة العالية لشغل المناصب والوظائف، وستوفر شركات التوظيف خدمات البحث عن الوظائف للأفراد الذي يشغلون مناصب تنفيذية، حيث أدى تنامي الذكاء الاصطناعي إلى تسهيل البحث عن وظائف للأفراد من كل المستويات.



2- تمكين عثور الشركات على موظفين مناسبين

يتوقع أن يساعد الذكاء الاصطناعي تلك الشركات التي تستعين حاليًا بخوارزميات تعينها على فرز السير الذاتية الخاصة بالمرشحين المحتملين لشغل وظائف، وينتظر أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين آلية عملها بما يضمن اختيار أمثل المرشحين.

3- حل مشكلات العمل الداخلية

ينتظر أن تفيد روبوتات الدردشة التفاعلية بشكل كبير في هذه المسألة. فبدلًا من إضاعة الساعات انتظارًا على الهاتف للتواصل مع شخص من خدمة العملاء لمساعدتك، سيكون بمقدورك التفاعل مع منصات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي لإصلاح الحاسوب المحمول الخاص بك أو للتسجيل في خدمة تقدم فوائد صحية، على سبيل المثال.

4- تحليل أفضل للبيانات

هذا ما تبتغيه أي شركة في واقع الأمر. ويتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات استراتيجيات أي شركة بشكل أسرع وأكثر دقة من ذي قبل.

5- تقديم أدوات مساعدة شخصية للجميع

كما التوظيف والاستقطاب، تحجز أدوات المساعدة الشخصية للذين يعملون في مناصب عليا. لكن سيصير بمقدور الجميع الحصول على أدوات المساعدة الخاصة بهم من خلال الذكاء الاصطناعي، وهذا أي سيتمكنون من تنظيم اجتماعاتهم وحجز أسفارهم ووضع باقي الخطط الأخرى من خلال المساعد الشخصي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

6- تبسيط الميزانية

باستخدام بعض منصات الذكاء الاصطناعي، سيكون بمقدورك إنجاز الأمور المتعلقة بالميزانية من خلال حاسوبك الشخصي في وقت قصير وبصورة سلسة، خصوصًا أن مهمة وضع الميزانية من المهام المملة والمتعبة بشكل كبير.

7- الحد من مشكلات الموظفين

نظرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد جزءًا من التكنولوجيا، فإنه لن يضجر أو يشعر بضيق اذا طلبت منه إنجاز المهمة نفسها أكثر من مرة، وهذا يعني أنه سيجنبك الدخول في مشادات مع الموظفين، إذ سينجز لك المهام الرتيبة.

8- السماح للموظفين بالإبداع

سيتولى الذكاء الاصطناعي إنجاز المهمات العادية المملة، وبينها تنظيم المواعيد، البحث ووضع الميزانيات، ما يعني منح الموظفين الفرصة والوقت ليكونوا أكثر إنتاجية وإبداعًا.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "بورد أرتيكلز". الأصل منشور على الرابط:

http://boredarticles.com/education/8-ways-artificial-intelligence-will-change-the-job-market/6/

