GMT 17:55 2018 الأحد 15 أبريل GMT 17:59 2018 الأحد 15 أبريل  :آخر تحديث
الاتفاق على فكرة الملك سلمان بعقد قمة عربية ثقافية

الجبير: قمة القدس دعت إلى حل سلمي في سوريا

صحافيو إيلاف
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الظهران: قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في المؤتمر الصحافي الختامي للقمة العربية في الظهران، إن قمة القدس دعت إلى حل سلمي في سوريا على أساس بيان جنيف 1.

وأضاف الجبير أن القمة "أدانت تصرفات ميليشيات الحوثي الإرهابية واستهدافها للمملكة العربية السعودية واليمنيين".

وأدانت أيضا دعم إيران للحوثيين، وتدخلات طهران في شؤون الدول العربية. وطالبت القمة إيران بالانسحاب من الدول العربية واحترام حسن الجوار.

كذلك دعت القمة إلى دعم الاستراتيجيات لصيانة الأمن القومي العربي. ونوه الجبير إلى أنه تم الاتفاق في القمة على فكرة الملك سلمان بعقد قمة عربية ثقافية مستقبلا.

وأشار الجبير إلى وجود نية لاستضافة بيروت للقمة العربية الاقتصادية في 2019. وأكد أن تونس ستستضيف القمة العربية العادية المقبلة.


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