المغاربة يتصدرون عدد الطلبة الأجانب في فرنسا لسنة 2017

باريس: تصدر المغاربة عدد الطلبة الاجانب بفرنسا سنة 2017 ، بحسب أرقام نشرتها الوكالة الفرنسية للنهوض بالتعليم العالي والاستقبال والحركية الدولية (كامبوس فرانس).

وبلغ عدد الطلبة المغاربة بفرنسا 38002 منهم 43 في المائة من الطالبات خلال سنة 2016 -2017 أي بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة مع الفترة ما بين 2011 -2016.

ويأتي الطلبة الصينيون في الرتبة الثانية (28760) ثم الجزائريون (26116 ) والتونسيون (12390).

واضاف المصدر ان 11 في المائة من الطلبة الاجانب في الجامعات هم مغاربة (25669) فيما يدرس 3570 طالبا مغربيا بمدارس التجارة و4698 بمدارس الهندسة.

ويحتل المغاربة الرتبة السادسة ضمن طلبة الدكتوراة الاجانب بفرنسا ب991 بمقتضى الموسم الدراسي 2016-2017.

وتظهر هذه الارقام ان فرنسا تظل وجهة جاذبة للطلبة الأجانب.

وتحتل فرنسا الرتبة الرابعة ضمن بلدان استقبال الطلبة في العالم وراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واستراليا.

وخلصت (كامبوس فرانس) الى ان 45 في المائة من الطلبة الاجانب بفرنسا، ينحدرون من افريقيا و19 في المائة من الاتحاد الاوروبي، و16 في المائة من آسيا- أوقيانوسيا، و9 في المائة من اميركا اللاتينية و4 في المائة من الشرق الاوسط.