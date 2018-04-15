العاهل البحريني: رئاسة السعودية للقمة صيانة للأمن القومي العربي

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال لقئه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى على هامش القمة

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن رئاسة المملكة للقمة في هذه المرحلة المهمة سيعود على جميع الدول العربية بعميم الخير ، وهو ما سيجعلها قادرة على المضي قدماً نحو تعزيز العمل المشترك وصون الأمن القومي العربي.

إيلاف من الرياض: شدد العاهل البحريني في كلمته التى ألقاها بـ "قمة القدس" المنعقدة اليوم بالظهران على أن التعاون بين الأشقاء هو ما سيحفظ للدول العربية مقدراتها، ويضمن لها أمنها واستقرارها، لتتمكن من صد التدخلات الخارجية المتكررة في الشؤون الداخلية لعدد من الدول، وإعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة وإرجاعها إلى نصابها الصحيح لحماية مصالحنا وحفظ أمن واستقرار شعوبنا .

وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة إن القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لـ "قمة القدس" ستعزز الحضور العربي ، دولياً وتمكن من العمل الفاعل والبنّاء مع كل الحلفاء والأصدقاء، لنكون طرفاً أصيلاً في تحديد مسار مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وفي مقدمتها التدخلات والأطماع الخارجية، التي تتطلب المزيد من التكاتف والتعاون بما يوحد الكيان العربي ويضمن أمنه واستقراره.

وقال الملك حمد بن عيسى مخاطباً قادة الدول العربية::"إن البحرين لتعبر عن تقديرها الدائم لمواقفكم الداعمة والشجاعة المتمثلة في رفضكم وإدانتكم التدخلات الخارجية التي تمس الشؤون الداخلية لبلادنا التي نعمل على صدها ودحرها ".

استقرار المنطقة

وجدد العاهل البحريني التأكيد على أن قيادة خادم الحرمين الشريفين وجهوده الكبيرة من أجل دور عربي قوي وموقف موحد ورسالة واضحة يفهمها ويقدرها ويتجاوب معها المجتمع الدولي، وصولاً إلى حلول مقبولة على صعيد استقرار المنطقة.

وأعرب في ختام كلمته عن عميق التقدير وبالغ الفخر بجميع القوات المسلحة المشاركة في تمرين "درع الخليج المشترك 1"، المقام على أرض المملكة ،ومدى فوائده على أمن دول المنطقة.

وفي سياق متصل التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين وذلك على هامش انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة .

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور ابراهيم العساف، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين عبدالله آل الشيخ، والوفد الرسمي المرافق لملك مملكة البحرين.