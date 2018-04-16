الرباط: تبدأ إيلاف المغرب جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الإثنين بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أنه تم الكشف عن وجود أدلة جديدة تثبت تورّط النظام الجزائري في تمويل أحداث الشغب والعنف في أقاليم الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بمراسلات بين مسؤولين في البلاد وقياديين بجبهة "بوليساريو".

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن أحد العائدين كشف وجود موظفين لدى المخابرات الجزائرية يقدمون أنفسهم بصفة "انفصاليي الداخل"، وهم في الحقيقة يتلقون أموالاً من أجل القيام بأحداث عنيفة في عدد من مدن الصحراء المغربية.

واستندت "الأحداث المغربية" الى وثيقة نشرتها قناة "ميدي 1"، تحمل تاريخ 16 أبريل 2013، موجّهة من إبراهيم غالي، زعيم "بوليساريو" الذي كان يمثلها في العاصمة الجزائريّة، وقتها، كاشفة تمويل الجزائر لمثيري البلبلة في الأقاليم الجنوبيّة للمغرب، وورد في هذه الوثيقة: "ارتباطا بموضوع الدعم المالي للمناضلين الصحراويين، قرّرت اللجنة الوطنيّة للتضامن مع الشعب الصحراوي تحويل المبلغ المطلوب من أجل مواكبة الاحتجاجات التي ستنظم خلال الأسابيع المقبلة من طرف المقاومة".

نشاط مكثف لشبكات الهجرة السرية بالسواحل المغربية

الصّحيفة ذاتها كتبت أن مصالح الدرك الملكي، تمكّنت بتنسيق مع السلطات المحلية بإقليم الناظور (شمال)، من إيقاف 25 مهاجراً سرياً ينحدرون من مختلف دول جنوب الصحراء، كانوا يعتزمون الإبحار في اتجاه إسبانيا، كما تمكّنت كذلك من حجز قارب مطاطي سريع، إضافة إلى محرك كبير من نوع "ياماها".

ونسبة إلى مصادر متطابقة، فإن عمليّة الإيقاف جرت بجماعة (بلدية) دار الكبداني بالتاريخ المذكور، وتندرج في إطار الحملات الاستباقية، التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنيّة للحد من الهجرة السرية نحو الضفة الأخرى، وتضييق الخناق على الشبكات التي تعمل على تهجير البشر نحو إسبانيا، عبر قوارب الموت مقابل مبالغ مالية مهمة تتراوح ما بين 1000 و1500 يورو للفرد الواحد.

وأضافت "الأحداث المغربية" أنه خلال الأيام القليلة الماضية عرفت سواحل الشمال حركة غير عادية لشبكات الهجرة السرية، من خلال تنظيم عدة رحلات ذهب ضحيتها مواطنون مغاربة، وأيضاً مواطنون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حاولوا الوصول الى الشواطئ الإسبانية.

اختلالات تطال 15 مليون دولار من أموال مبادرة التنمية البشرية

"المساء" كتبت أن فضائح خطيرة انتهت إليها التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنيّة للشرطة القضائية حول اختلالات طالت مشاريع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كلفت حوالي 15 مليار سنتيم حوالي (15 مليون دولار).

ونسبة إلى مصادر الصحيفة نفسها، فإن الوكيل العام للملك (النائب العام) بمحكمة الاستئناف بالرباط أحال تحقيقات الفرقة على قاضي التحقيق المكلف جرائم الأموال، ما يهدّد بجر عدد من المسؤولين والمقاولين إلى المتابعة على خلفية الخروقات الخطيرة التي رصدت في تنزيل مشاريع المبادرة بإقليم الخميسات (شرق الرباط)، خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2012.

وأضافت "المساء" أن تحقيقات الفرقة الوطنية انطلقت بعد تقرير أسود أنجزته المفتشية العامّة لوزارة الداخليّة، خلص إلى وجود تلاعبات خطيرة بأموال المبادرة، بطلها الرئيسي مسؤول تورّط في عمليات ابتزاز للمقاولين ورؤساء الجمعيات في صفقات ضخمة وتزوير محاضر إدارية تهم المنح الجامعية وإصدار شيكات من دون رصيد.

اعتذار جراء بتر الصحراء من خريطة المغرب

الصّحيفة ذاتها كتبت أن مجموعة من النقباء المغاربة انتفضوا في اجتماع أمانة اتحاد المحامين العرب في لبنان، بعد انتباههم إلى بتر الصحراء من خريطة المغرب في هذا الموعد.

وأضافت "المساء" أن الوفد المغربي احتج بقوّة، مهدداً بالانسحاب، مما جعل المنظمين يسارعون بتوضيح أن ما حدث كان خطأ غير مقصود، قبل أن يعمدوا إلى تمزيق كل مستند يتضمن خريطة منتقصة لأراضي المملكة.

واعتذر الامين العام لاتحاد المحامين العرب للوفد المغربي والشعب المغربي وأرجع الخطأ غير المقصود إلى الاستعجال في الطباعة وقام بتمزيق الصفحة الأولى كما قامت جميع الوفود بتمزيقها علنا وصفقت على موقف الوفد المغربي الوطني الذي لا يقبل أي مساومة.

التحاق وحدات خاصّة من الدرك الملكي بالجيش في مناطق الجنوب

"المساء" كتبت كذلك أن وحدات خاصّة من الدرك الملكي التحقت بالقوات المسلحة الملكية في مناطق بالجنوب، مشيرة إلى أن هذه الوحدات، التي تتشكَّل من صفوة عناصر الجهاز، عهد إليها بمهمة مراقبة فرق عسكريّة وتتبع تحركات الوحدات المتنقلة في الأقاليم الجنوبيّة.

وتأتي هذه الخطوة، تضيف "المساء"، في إطار التحرّك المغربي الرامي إلى صد الهجوم الانفصالي على المنطقة العازلة وخرقه اتفاق إطلاق النار بالمنطقة.

ستيوارت كولن يقود تحرّكات دبلوماسية مكثّفة

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"أخبار اليوم" أن رئيس بعثة المينورسو، ستيوارت كولن، يقود تحرّكات دبلوماسية مكثّفة، مضيفة أن الدبلوماسي الكندي التقى سفير الاتحاد الاوروبي بالأمم المتحدة، الذي أكد في تغريدة على تويتر عقب الاجتماع على أهميّة التركيز على البحث على تسوية سياسية للنزاع.

وأضافت "الصحيفة ذاتها أن بعثة "مينورسو" الى الصحراء، جددت دعوتها إلى إبقاء المنطقة العازلة خالية من السلاح، كما نبهت إلى ضرورة منع وجود أي من عناصر طرفي النزاع بها، جاء ذلك ضمن تقريرها السنوي الذي قدمه رئيسها كولين ستيوارت الى الأمين العام للأمم المتّحدة.

انخفاض شديد في نسبة المبادلات التجاريّة بَيْن المغرب والجزائر

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الاتحاد الإشتراكي" التي كتبت أن المبادلات التجاريّة بَيْن المغرب والجزائر، انخفضت بنسبة 4.85 بالمائة بِسَبَب تراجع صادرات المغرب الى الجزائر..

و أشارت الصّحيفة ذاتها إلى تقهقر الواردات من التراب الجزائري إلى نظيره المغربي، مبرزة أن الجزائر تزوّد المغرب بالبوتان والبروبان والأمونياك.