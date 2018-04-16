واشنطن: قال البيت الابيض الاحد إن المهمة الاميركية في سوريا "لم تتغير"، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترمب يريد عودة القوات الاميركية الى الولايات المتحدة في اقرب وقت ممكن.

وبعد ساعات من تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان باريس اقنعت ترمب ببقاء القوات الاميركية في سوريا "لمدة طويلة"، قالت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز إن "المهمة الاميركية لم تتغير"، مضيفة "الرئيس كان واضحًا، إنه يريد ان تعود القوات الاميركية بأقرب وقت ممكن الى الوطن".

وتابعت ساندرز "نحن عازمون على سحق تنظيم الدولة الاسلامية بالكامل وخلق الظروف التي تمنع عودته. وبالاضافة الى ذلك، نتوقع ان يتحمل حلفاؤنا وشركاؤنا الاقليميون مسؤولية اكبر عسكريا وماليا من اجل تأمين المنطقة".

وفي وقت سابق الأحد، كان الرئيس الفرنسي قد أكد في مقابلة مع قناة "بي إف إم" التلفزيونية وإذاعة "آر إم سي" وموقع "ميديابارت" الإلكتروني أن ترمب بات الآن مقتنعًا بضرورة الإبقاء على الوجود الأميركي في سوريا.

وقال ماكرون: "قبل عشرة أيام، قال الرئيس ترمب إنّ الولايات المتحدة تريد الانسحاب من سوريا. لقد أقنعناه بضرورة البقاء هناك (...) أؤكد لكم أننا أقنعناه بضرورة البقاء لمدة طويلة".

