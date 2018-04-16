ماكرون يؤكد تطابق الموقف مع واشنطن حول سوريا

باريس: أعلن الرئيس الفرنسي ايمانول ماكرون الاثنين تطابق الموقف بين بلاده والولايات المتحدة لجهة ان عملهما العسكري في سوريا "سينتهي في اليوم الذي يتم فيه انجاز الحرب ضد داعش".

وقال ماكرون اثر لقائه رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا اردرن في الاليزيه "لدينا هدف عسكري وهدف واحد: الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية".

واوضح ان "البيت الابيض محق حين يذكر بان الالتزام العسكري هو ضد داعش وسينتهي في اليوم الذي يتم فيه انجاز الحرب على داعش. ولفرنسا الموقف نفسه".

وخلال مقابلة متلفزة مساء الاحد، اعلن ماكرون ان فرنسا "اقنعت" الرئيس الاميركي دونالد ترامب بـ"وجوب البقاء لفترة طويلة" في سوريا.

وبعد بضع ساعات، اعلن البيت الابيض ان مهمة القوات الاميركية المنتشرة في سوريا "لم تتبدل" وان الرئيس ترامب يريد ان تعود هذه القوات الى الولايات المتحدة "في اقرب وقت".

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فجر السبت ضربات عسكرية مشتركة استهدفت مواقع لانتاج وتخزين الاسلحة الكيميائية تابعة للنظام السوري.

واضاف ماكرون الاثنين "لا اخطىء حين اقول ان الولايات المتحدة، كونها قررت هذا التدخل معنا، ادركت تماما ان مسؤوليتنا تتجاوز مكافحة داعش وانها ايضا مسؤولية انسانية على الارض ومسؤولية تمتد فترة طويلة لبناء السلام".

