GMT 12:10 2018 الإثنين 16 أبريل GMT 12:49 2018 الإثنين 16 أبريل  :آخر تحديث
بحضور الملك سلمان وقادة عرب

اختتام مناورات "درع الخليج المشترك 1"

صحافيو إيلاف
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الرياض: شهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وقادة دول وكبار ممثلي 25 دولة، الاثنين، حفل اختتام مناورات درع الخليج المشترك في السعودية.

واستعرضت القوات المشاركة مناورة "الإسناد الجوي التكتيكي" ضمن ختام مناورات درع الخليج المشترك.

ويرعى الملك سلمان فعاليات ختام تمرين "درع الخليج المشترك 1"، وذلك بحضور عدد من قادة الدول المشاركة في التمرين.

ويعد التمرين الأضخم في المنطقة على الإطلاق، سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها.

ونفذ التمرين عدة سيناريوهات محتملة، استهدفت رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.


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