الملك سلمان: قادرون على العمل ضمن تحالف مشترك

الرياض: قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في تغريدة له على تويتر، "في استضافة المملكة العربية السعودية لتمرين درع الخليج واجتماع قوات أكثر من 24 دولة؛ تأكيد على قدرتنا جميعًا على العمل ضمن تحالف منسق، وتنظيم عسكري موحد؛ لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا".

وشهد الملك سلمان وقادة دول وكبار ممثلي 24 دولة، الاثنين، حفل اختتام مناورات درع الخليج المشترك في السعودية. واستعرضت القوات المشاركة مناورة "الإسناد الجوي التكتيكي" ضمن ختام مناورات درع الخليج المشترك 1.

وأيضا، أدت القوات عروضا جوية في حفل ختام المناورات.

في استضافة المملكة العربية السعودية لتمرين #درع_الخليج واجتماع قوات أكثر من 24 دولة؛ تأكيد على قدرتنا جميعًا على العمل ضمن تحالف منسق، وتنظيم عسكري موحد؛ لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) April 16, 2018

ويعد التمرين الأضخم في المنطقة على الإطلاق، سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها.

ونفذ التمرين عدة سيناريوهات محتملة، استهدفت رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.